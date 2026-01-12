Gulf Air torna su Nizza e Ginevra via Milano dall’estate

Riprenderanno nella tarda primavera i collegamenti su Nizza e Ginevra di Gulf Air operati con scalo a Milano. La rotta sulla Costa Azzurra debutterà il 24 maggio e resterà attiva fino al 27 settembre, mentre quella sulla Svizzera sarà in programmazione dal 5 giugno all’11 settembre, entrambi con frequenza bisettimanale. Per il volo la compagnia utilizzerà gli Airbus 321neo.

“L’Europa continua a essere una destinazione di viaggio estiva preferita per i passeggeri provenienti dal Bahrain e dalla regione – evidenzia il ceo Martin Gauss -. Con il ritorno di Ginevra e Nizza, Gulf Air può offrire ai clienti orari convenienti, un servizio affidabile e accesso a due destinazioni molto richieste. L’attenzione rimane focalizzata sull’allineamento del network con la domanda stagionale e le preferenze dei clienti”.