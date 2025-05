Hahnair vira sull’Ndc con Distriply One

Hahnair lancia il suo primo prodotto Ndc. Dal palco dell’Asta Travel Advisor Conference a Salt Lake City, negli Stati Uniti, alza il velo su Distriply One, parte del nuovo marchio Distriply by Hahnair. Basato sullo standard New Distribution Capability, consente a tutti i venditori di viaggi di accedere a un ampio portafoglio di contenuti di viaggi aerei, pronti per la prenotazione immediata.

“Distriply One è la nostra risposta all’esigenza del settore di disporre di soluzioni Ndc accessibili ed efficienti - spiega Rachel Pascall, chief commercial officer di Distriply -. Garantisce semplice accesso alle agenzie di piccole e medie dimensioni, in quanto non richiede grandi investimenti iniziali, formazione approfondita o trattative contrattuali. La sua interfaccia user-friendly e la facilità di implementazione garantiscono una connettività rapida e risultati commerciali immediati”.

Distriply One pone l’accento sull’efficienza operativa e sulle funzionalità incentrate sugli agenti, progettate per aumentare i risultati aziendali e la soddisfazione dei clienti.

Gli utenti di Distriply One possono inoltre beneficiare dell’assistenza di un team di esperti, tra cui dedicati customer success managers.

Tra le numerose funzioni di assistenza offerte da Distriply One, c’è la possibilità di modificare senza problemi le prenotazioni, gestire i cambi di programma, le cancellazioni e i rimborsi e migliorare l’esperienza di viaggio con comode funzionalità di upselling.

Distriply One è attualmente disponibile solo sul mercato statunitense, ma sarà presto disponibile anche in Europa, America Latina e Africa meridionale. Le agenzie di viaggi interessate a Distriply One possono entrare in una lista prioritaria registrandosi sul sito di Distriply.