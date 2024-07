Load factor record nel trasporto aereo a maggio. Secondo l’ultimo report mensile diffuso dalla Iata, il tasso di riempimento a livello globale ha toccato l’83,4%, segnando una crescita dell’1,7% sul maggio 2023. In forte aumento anche la domanda, aumentata del 10,7% rispetto allo scorso anno.

A supportare la crescita, un incremento della capacità dell’8,5%.

Entrando nel dettaglio, la domanda internazionale è cresciuta del 14,6% rispetto al mese di maggio del 2023; la capacità del 14,1% e il load factor è salito all’82,8% (+0,3 punti percentuali).

Quanto alla domanda interna, questa – riporta traveldailynews.com - è aumentata del 4,7% rispetto a maggio 2023; la capacità dello 0,1% e il tasso di riempimento ha toccato l’84,5% (+3,8 punti percentuali).

“Continua la forte crescita della domanda”, ha commentato il direttore generale della Iata, Willie Walsh, rimarcando che “le compagnie aeree stanno facendo tutto il possibile per garantire viaggi agevoli a tutti i viaggiatori durante il periodo di punta dell’estate”. Tuttavia, segnala il direttore generale, i ritardi negli aeroporti rischiano di mettere in difficoltà il settore nel corso dell’alta stagione. “Con 5,2 milioni di minuti di ritardo registrati in Europa prima dell’inizio dell’alta stagione è chiaro che chi gestisce il traffico aereo ha problematiche da risolvere. E i 32.000 ritardi registrati durante il fine settimana del Memorial Day dimostrano che le sfide persistono anche negli Stati Uniti. Le compagnie aeree sono responsabili nei confronti dei propri clienti, anche i gestori del traffico devono esserlo”.