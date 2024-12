Il lusso viaggia in aereo:Forbes premia i trasporti

Non solo hotel e spa. Da quest’anno Forbes ha deciso di premiare anche il mondo del trasporto aereo. La prima edizione dei Verified Air Travel Awards ha selezionato compagnie aeree, lounge aeroportuali, servizi Vip, ristorazione di bordo e a terra con l’ormai collaudato sistema già usato per l’ospitalità: un mix fra un sondaggio su invito di 5.000 persone che più viaggiano nel settore dell’ospitalità, tra cui consulenti di viaggi di lusso e i frequent flyer di Forbes Travel Guide, affiancato dagli ispettori in incognito e dal training team.

I risultati che hanno portato all’attribuzione dei premi sono stati convalidati dagli esperti di Forbes Travel Guide, grazie all’obiettività del suo sistema di Star Ratings, solitamente utilizzato per valutare gli hotel e le spa.

I vincitori

A fare man bassa di premi è Emirates. La compagnia di Dubai si porta a casa la palma d’oro per la migliore compagnia aerea, quella per la migliore First class, quella per la migliore Lounge aeroportuale, quella per il miglior servizio di cucina a bordo e finanche quella per il miglior lounge bar ‘in flight’.

Ma nell’elenco dei premiati da Forbes c’è anche spazio anche per le lounge e il cibo di bordo.

Scopri tutti i premiati sulla digital edition di TTG World a questo link