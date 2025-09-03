Lufthansa, i piloti preparano uno sciopero: via al referendum interno

I piloti di Lufthansa si stanno preparando a uno sciopero in seguito al fallimento dei negoziati sulla contrattazione collettiva per i piani pensionistici aziendali, come comunicato dal sindacato Vereinigung Cockpit. Dopo l’ultimo round di trattative alla fine della scorsa settimana, si sono conclusi senza esito i colloqui con il marchio principale Lufthansa e con la controllata Lufthansa Cargo.

I piloti rivendicano modifiche al regime di previdenza aziendale: la regolamentazione era stata adeguata nel 2017, ma i rendimenti auspicati non si sono concretizzati. Il personale di volo, ad esempio, chiede una quota maggiore di contributi a carico del datore di lavoro da parte di Lufthansa. Di conseguenza il consiglio direttivo del sindacato ha già richiesto l’avvio del referendum interno per decidere sulle azioni di protesta da attuare. La data dell’eventuale sciopero non è ancora stata comunicata.