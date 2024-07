Battesimo ufficiale per il volo Nile Air inaugurato tra Il Cairo e Milano-Bergamo. Il volo viene effettuato con un Airbus A320 configurato con otto posti in Business Class e 156 in Economy Class e opererà nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica con partenza da Bergamo alle 21,20 e arrivo a Il Cairo alle 2:00 (+1). Rientro da Il Cairo alle 17,10 con arrivo a Milano-Bergamo alle ore 20,10.

La rotta tra Il Cairo e Milano Bergamo è la prima in assoluto operata da Nile Air in Italia, che diventa il nono Paese servito dalla compagnia aerea egiziana. Fondata a Il Cairo nel 2006, Nile Air è unadelle principali compagnie aeree private dell’Egitto.

Alla cerimonia del volo inaugurale sull’aeroporto di Milano Bergamo hanno presenziato Mohammed El Sherif, chief commercial officer Nile Air, Manlio Olivero e Patrizia Ribaga, presidente e managing director di Global Gsa, società che rappresenta Nile Air in Italia, Dario Nanna per la direzione commerciale aviation di Sacbo e Nicola Lamera, amministratore delegato di Bgy International Services, società di handling del gruppo Sacbo.