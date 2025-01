Qatar Airways vuole una divisione private jet in Europa

Il 2024 è stato un anno d’oro per la divisione private jet di Qatar Airways e i vertici del gruppo puntano a un’ulteriore espansione all’estero per potenziare il business. Con un occhio in particolare nei confronti dell’Europa.

Il fatturato della sussidiaria, che conta su una flotta di 24 aerei, negli ultimi 12 mesi ha visto un’impennata del 26 per cento, secondo quanto dichiarato dal chief commercial officer Thierry Antinori in un’intervista rilasciata a Bloomberg e ripresa da Simpleflying, complice un marcato aumento della domanda verso i piccoli aerei.

A livello di destinazioni Londra è risultata la città con il maggiore aumento a livello di domanda, ma anche altre realtà del Vecchio Continente hanno visto un netto miglioramento. Trend che sta ora spingendo Qatar Airways a valutare di fare domanda per un certificato di operatore aereo proprio in Europa dove il gruppo posizionerebbe una propria controllata. Obiettivo posizionarsi sulle rotte intraeuropee.