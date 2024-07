Sita acquisisce Materna IPS per accelerare la digitalizzazione del trasporto aereo

Continua la corsa di Sita. Il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo ha completato le procedure legali e normative per finalizzare l’acquisizione di Materna IPS, società che offre soluzioni di sicurezza all’avanguardia per tutti i touchpoint, dal check-in al ritiro bagagli e l’imbarco.

L’operazione consentirà l’accelerazione del processo di digitalizzazione dell’industria aeronautica globale, ottimizzando i processi di check-in, la gestione dei bagagli e la sicurezza.

L’integrazione di Materna IPS consentirà inoltre a Sita di affermarsi ulteriormente nelle soluzioni end-to-end per gli scali e di consolidare la sua posizione di rilievo nell’ambito delle soluzioni di Self Bag-Drop, nonché in aeree come la biometria - con l’85% dei viaggiatori aerei serviti in tutto il mondo - e il processo di check-in, con i chioschi Common Use Terminal Equipment (CUTE) e Common Use Self Service (CUSS).

“Mentre completiamo questi ultimi passaggi, non vediamo l’ora che Materna IPS entri a far parte del Gruppo Sita - ha affermato David Lavorel, ceo di Sita. Adesso ci concentreremo sull’unificazione dei nostri team, mentre lavoreremo per combinare le nostre soluzioni e competenze. Grazie al talento straordinario e le tecnologie innovative sia di Sita che di Materna IPS, creeremo un portafoglio di soluzioni unico e imbattibile. Grazie al nostro impegno per ridisegnare il futuro dei viaggi, i passeggeri di tutto il mondo potranno guardare a un modo di viaggiare più fluido”.

Focus specifico dell’integrazione saranno le soluzioni di check-in condiviso di Materna IPS presso i chioschi, gli sportelli o online, che andranno a combinarsi con il portfolio di servizi Sita che includono biometria, computer vision, viaggi digitali e gestione delle operazioni aeroportuali.