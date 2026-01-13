Trieste Airport, record di passeggeri nel 2025

Un 2025 da record per il Trieste Airport. Lo scalo friulano ha raggiunto un traguardo storico nell’anno che si è appena concluso, raggiungendo 1.651.702 passeggeri.

Si tratta del miglior risultato di sempre per l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, in aumento del 25% rispetto al 2024, del 77% rispetto al 2023 e del 136% rispetto al 2022.

A contribuire alla performance l’attivazione di nuovi collegamenti verso Lamezia Terme, Praga, Rotterdam e Stoccolma, che hanno portato a quota 27 il numero complessivo di rotte dirette servite dallo scalo.

Particolarmente significativa la dinamica del traffico internazionale, che nell’ultimo triennio ha continuato a crescere senza interruzioni. Nel solo 2025 sono stati registrati oltre 770.000 passeggeri stranieri, con un incremento del +35% rispetto al 2024, pari al 47% del traffico totale. Il traffico domestico ha invece superato 878.000 pax, in crescita del +18% sul 2024, rappresentando il 53% del totale.

Le cinque destinazioni internazionali più popolari nel 2025 sono state Francoforte, Londra, Barcellona, Cracovia e Valencia. Sul fronte domestico, le rotte più utilizzate sono state Roma Fiumicino, Palermo, Bari, Catania e Napoli.

Luglio si è confermato il mese più trafficato dell’anno, con circa 170mila passeggeri, mentre domenica 19 ottobre ha rappresentato la giornata con il maggior volume di traffico, registrando 8.479 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze.

“Siamo felici e orgogliosi dei risultati raggiunti da Trieste Airport nel 2025: un anno di forte crescita reso possibile dall’impegno e dal lavoro di tutto il personale dello scalo - ha dichiarato Antonio Marano, presidente di Trieste Airport -. I risultati conseguiti testimoniano la solidità di un percorso di sviluppo di lungo periodo, portato avanti sotto la guida dell’Amministratore Delegato Marco Consalvo. Il nostro impegno proseguirà anche nel 2026, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la crescita dell’aeroporto a supporto del territorio e dei viaggiatori”.