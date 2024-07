La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager difende apertamente la decisione di Bruxelles di dare il via libera all’operazione Ita-Lufthansa arrivata nei giorni scorsi. E nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri ha ribadito: “Non si tratta di una scelta di carattere politico”.

All’indomani dell’ok dell’Antitrust europeo, si legge su Il Giorno, da più parti si erano alzate accuse sul provvedimento che era stato visto come un endorsement per ottenere il sostegno italiano nei confronti del secondo mandato alla presidente Ursula Von der Leyen: “Penso che se il Parlamento europeo la percepisse come una decisione politica per aiutare la presidente a ottenere il sostegno dell’Italia, si arrabbierebbe molto”, ha poi ribadito, spiegando che una mossa di questo tipo avrebbe avuto un effetto boomerang.

Vestager ha poi concluso evidenziando come i driver che hanno portato all’ok sono stati la tutela dei passeggeri e della concorrenza.