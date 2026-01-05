Weekend di caos aereo, Bergamo e Atene in tilt

Week end difficile per il trasporto aereo europeo. Dalla serata di sabato, e per quasi tutta la giornata di domenica, a causa di un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav, nello scalo di Bergamo – Orio al Serio sono stati in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati.

I disagi hanno interessato migliaia di passeggeri e durante la notte non sono mancate tensioni. Anche la squadra della Roma, reduce dalla partita con l'Atalanta, è dovuta rientrare con ritardo, via Linate.

Maggiori disagi invece per un gruppo di italiani in vacanza in Lapponia, bloccato per 48 ore a Rovaniemi, con una temperatura esterna di -28 gradi.

Nella mattinata di domenica, inoltre, ad andare in tilt sono stati tutti i sistemi di radiofrequenza dei centri di controllo di Grecia e Macedonia. Bloccati tutti i voli in partenza e dirottati su altri scali, quelli in arrivo su Atene. La situazione è lentamente tornata alla normalità solo nella serata di domenica.