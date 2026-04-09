Europa Palace Hotel Sanremo entra il Slh e nella Michelin Guide Hotels

Doppio traguardo per l’Europa Palace Hotel di Sanremo, che entra nella collezione Small Luxury Hotels e guadagna anche l’inserimento nella Michelin Guide Hotels.

“L’affiliazione a Slh – network globale che riunisce oltre 500 hotel indipendenti di lusso nel mondo – attesta l’unicità dell’esperienza offerta dall’Europa Palace, basata su autenticità, design e servizio altamente personalizzato – si legge in una nota -. Parallelamente, l’inclusione nella selezione Michelin Guide Hotels premia la qualità complessiva del soggiorno, riconoscendo le strutture capaci di distinguersi per carattere, eccellenza e identità”.

Situato sul Lungomare Imperatrice, di fronte al celebre Casinò, l’hotel 5 stelle della famiglia Lagorio dispone di 70 camere, una proposta gastronomica articolata e legata al territorio, una spa di 400 mq e spazi pensati anche per eventi e incontri business. Dopo un attento restauro, l’hotel riaperto nel gennaio 2025 unisce eleganza storica, design contemporaneo e un’offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet, Spa, terrazze panoramiche e spazi per eventi su misura.