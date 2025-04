Four Points by Sheraton debutta in Senegal con il Dakar Diamniadio

Four Points by Sheraton, parte del portfolio globale di oltre 30 marchi di Marriott Bonvoy, ha annunciato l’apertura di Four Points by Sheraton Dakar Diamniadio, che segna il debutto del marchio in Senegal.

Situato nel nuovo complesso Sports City e a 20 minuti dall’aeroporto internazionale Blaise Diagne, il Four Points by Sheraton Dakar Diamniadio offre un facile accesso ai principali punti di interesse locali, tra cui il Centro conferenze internazionale Abdou Diouf, la sfera ministeriale Ousmane Tanor Dieng, la sede delle Nazioni Unite per l’Africa occidentale e il futuro stadio olimpico Diamniadio, che ospiterà le Olimpiadi giovanili estive del 2026.

“Il lancio del Four Points by Sheraton Dakar Diamniadio segna un’importante pietra miliare per Marriott International - ha affermato Sandra Schulze-Potgieter, vice president, premium, select & midscale brands, Europe, Middle East, and Africa di Marriott International -. La ricca tradizione del Senegal e l’importanza economica di Diamniadio lo rendono perfetto per il nostro marchio Four Points by Sheraton. Questo nuovo hotel offrirà ai viaggiatori dettagli moderni ed esperienze locali, supportando al contempo la crescita della regione in termini di affari, sport e turismo”.

L’hotel, come riporta TraveDailyNews, dispone di 173 camere con vista su Sports City e sui suoi dintorni urbani. Rispecchiando lo stile distintivo del marchio, Four Points by Sheraton Diamniadio offre tutto ciò che conta per i viaggiatori di oggi, tra cui il Four Points by Sheraton Four Comfort Bed e wi-fi veloce e gratuito in tutto l’hotel.

Altri servizi includono una piscina all’aperto e un centro fitness all’avanguardia. Con 139 metri quadrati di spazio flessibile per riunioni in quattro sale, l’hotel è il luogo ideale per riunioni intime e incontri sociali.