Saranno ancora anni di forte crescita i prossimi per il comparto alberghiero in Italia. Non accenna a fermarsi, infatti, l’onda lunga degli investimenti dei gruppi internazionali sulla Penisola, con una pipeline di aperture che di giorno in giorno si fa sempre più consistente e diversifica le destinazioni.

Non solo 5 stelle o 5 stelle lusso, ma anche hotel di fascia premium o event oriented quelli che popoleranno nei prossimi anni lo scenario tricolore.

Si parte con la pipeline di Radisson, che ha messo in programma 7 nuove aperture in Italia nel 2025: fra i primi ad aprire saranno il Radisson Blu Hotel Bergamo, il Radisson Hotel Pisa, il Radisson Collection Hotel San Gottardo Como, il Radisson Blu Hotel Firenze e l’art’otel Roma Piazza Sallustio.

Altro interprete di primo piano è Hilton, che porterà il brand capogruppo a Torino, e poi ancora Roma e Napoli, con Hampton by Hilton Rome St Peter’s, che segna il debutto del brand sul mercato della capitale e l’apertura del Double Tree by Hilton Naples Oriente.

Ancora Roma sarà teatro degli investimenti di Barcelò, che ha acquisito l’hotel Midas e, dopo un lungo lavoro di ristrutturazione, lo aprirà come uno degli indirizzi innovativi nel mondo degli eventi. In casa Hyatt, sono previsti sempre nella Capitale l’apertura dell’Hyatt Regency Termini, 5 stelle, e del Thompson nella suggestiva location di via delle Botteghe Oscure. Ma Hyatt ha annunciato anche interessi in altre zone d’Italia: Puglia, Sicilia e Sardegna sono nel mirino del gruppo, che vuole triplicare in cinque anni la sua presenza nel Belpaese.

Lago di Como sotto i riflettori

Il lago di Como è di nuovo sotto i riflettori: annunciato da tempo l’investimento di Belmond sul castello di Urio, hanno raccolto il guanto di sfida sia Six Senses, che accanto all’apertura a Milano ha messo in pipeline anche una struttura sul Lario, sia Mama Shelter, con una scommessa che guarda a Come città per una struttura disruptive come nello stile del brand di casa Ennismore.

Progetto di grande valore di qualificazione storico artistica è invece quello annunciato da Rocco Forte su Noto, in Sicilia, dove il gruppo aprirà nel 2026 il suo terzo hotel sull’isola all’interno di Palazzo Castelluccio.