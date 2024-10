Radisson Hotel,il piano italiano:tutte le new entry

“L’Italia è un aspetto centrale della nostra strategia di crescita”. Chema Basterrechea, Global President e Chief Operations Officer di Radisson Hotel Group, commenta con queste parole l’imponente piano di investimenti che il gruppo ha riservato al nostro Paese.

Con cinque nuovi hotel nell’ultimo anno e sette aperture previste nel 2025, che aggiungono più di 1.000 camere, il portafoglio italiano di Radisson Hotel Group è passato da tre a 20 strutture in sei anni, anticipando l’obiettivo di 30 alberghi - tra hotel già brandizzati e strutture in fase di sviluppo - entro il 2027.

Tra le prime aperture il Radisson Blu Hotel Bergamo, il Radisson Hotel Pisa, il Radisson Collection Hotel San Gottardo Como, il Radisson Blu Hotel Firenze e l’art’otel Roma Piazza Sallustio, che segnerà il debutto del marchio in Italia.

“L’Italia è uno dei mercati più dinamici d’Europa”

“L’Italia - fa notare Basterrechea - vanta il maggior numero di hotel lifestyle di lusso a marchio Radisson Collection a livello globale. Con cinque nuovi hotel e resort firmati nell’ultimo anno e sette aperture previste nel 2025, siamo impegnati ad espandere la nostra presenza in uno dei mercati più dinamici d’Europa. Il nostro obiettivo di arrivare a 30 hotel in Italia entro il 2027 riflette la nostra fiducia nel potenziale di crescita del mercato e il nostro impegno a offrire esperienze eccezionali agli ospiti in tutto il settore dell’ospitalità del Paese”.

Il cinque stelle Radisson Collection Hotel, San Gottardo Como, nel centro città, sarà inaugurato a settembre 2025 e disporrà di 72 camere, tra cui esclusive suite con vista sul lago, una terrazza sul tetto, un ristorante e una palestra.

Più vicina l’apertura dell’art’otel Rome Piazza Sallustio, la cui inaugurazione è prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. La struttura segnerà il debutto italiano del marchio in collaborazione con PPHE e sarà dotata di 99 camere e suite contemporanee decorate con opere dell’artista Pietro Ruffo. Includerà anche un ristorante, un bar e una galleria d’arte con mostre a rotazione, oltre a un centro fitness, una sauna e una sala riunioni creativa.