JW Marriott pare il primo resort a Creta

JW Marriott apre a Creta. Come riporta Tophotel, il JW Marriott Crete Resort & Spa, primo resort del marchio in Grecia, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità di lusso sull’isola.

Bruce Rohr, vice presidente e global brand leader di JW Marriott, ha dichiarato: “L’apertura del JW Marriott Crete Resort & Spa segna un momento fondamentale per il marchio, con il suo ingresso in Grecia. Questa struttura cattura l’essenza del marchio JW Marriott, coniugando un servizio si alto livello con spazi progettati con cura”.

Il JW Marriott Crete Resort & Spa sorge lungo la costa egea, vicino a Chania. Progettato dallo studio Block722 di Atene, il resort è caratterizzato da materiali naturali e ampi spazi verdi, creando un perfetto equilibrio tra ambiente e architettura. Gli ospiti soggiornano in 160 eleganti camere, suite e ville, la maggior parte con piscina privata, vista panoramica sul mare e interni di ispirazione mediterranea.