Marriott apre il primo resort all inclusive a Cancun

Il Marriott Cancun ha ufficialmente riaperto come Marriott Cancun, An All-Inclusive Resort, dopo corposi lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto la struttura nel corso del 2023.

Si tratta, come sottolinea travelweekly.com, del primo all inclusive a marchio Marriott. Dispone in totlae di 450 camere e sorge nella zona degli hotel, a fianco del JW Marriott Cancun Resort & Spa.

Completano il resort nove ristoranti oltre a esperienze ‘pop-up’. Inoltre gli ospiti hanno accesso a piscine e giochi d’acqua.

Un altro hotel all-inclusive targato Marriott dovrebbe aprire nella Repubblica Dominicana all’inizio del prossimo anno.