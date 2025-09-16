Sceglie il Sud, nello specifico la Puglia, Mövenpick per il suo debutto in Italia. Il marchio di Accor fa il suo ingresso ufficiale nell’hotellerie nostrana aprendo il Mövenpick Hotel Bari.

La struttura, gestita da Greenblu Hotels & Resorts e situata nel quartiere Murat, nasce dal completo restyling dello storico Palace Hotel, ripensato con un approccio sostenibile e sofisticato, in sintonia con l’identità Mövenpick.

Una destinazione

Con 186 camere, una private spa, 12 sale meeting modulari e il Connubio Bistrot - che celebra la cucina locale -, l’hotel vuole porsi come nuova destinazione d’eccellenza per i viaggiatori business e leisure in arrivo nel capoluogo pugliese, combinando il fascino autentico della Puglia all’ospitalità che contraddistingue il marchio svizzero.

“L’Italia - commenta Christine Pesin, vp operations franchise Italia e Malta, Premium, Midscale ed Economy per Accor - rappresenta uno dei mercati più strategici per Accor: un paese dal patrimonio culturale straordinario, paesaggi unici e un settore turistico in continua crescita. Il debutto di Mövenpick a Bari è un passo importante della nostra visione a lungo termine, che punta a svilupparsi in destinazioni chiave attraverso collaborazioni solide con partner e comunità locali.”