Polonia: arrivi italiani in crescita del 30% nel primo semestre

Netta crescita del turismo italiano in Polonia nel primo semestre di quest’anno. Secondo i dati del Centro statistico nazionale polacco gli arrivi da gennaio a giugno sono saliti a quota 226mila, il 30% in più rispetto all’anno precedente, generando oltre 2,5 milioni di pernottamenti. Ammonta invece a 132 milioni di euro la spesa.

“Sono dati estremamente positivi, che testimoniano il consolidamento della Polonia come meta di riferimento per il pubblico italiano – sottolinea Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia –. Pur trattandosi di rilevazioni ancora parziali, in attesa dei numeri estivi, il trend è incoraggiante e ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione”.

A determinare questi risultati il lavoro di promozione sul mercato italiano, che ha puntato in particolare sulla valorizzazione sia delle grandi città d’arte come Varsavia, Cracovia, Breslavia, Poznan o Danzica, sia delle destinazioni meno conosciute. “Siamo fiduciosi che il 2025 possa chiudersi con risultati davvero significativi – conclude Minczewa –. L’Italia è per noi un mercato strategico, caratterizzato da viaggiatori curiosi, dinamici e sempre più orientati a esperienze di qualità. La Polonia, con la sua varietà culturale e paesaggistica, ha tutte le carte in regola per rispondere a queste esigenze”.