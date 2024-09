New York festeggia i 120 anni dell’iconico St. Regis Hotel

Si presenterà con un ampio rinnovamento al suo 120esimo compleanno The St. Regis New York, uno degli hotel più iconici di New York che avrà le aree comuni completamente rinnovate, tra cui la Lobby, il King Cole Bar e due nuove sale ristorante.

“Con questo anniversario vogliamo omaggiare il nostro retaggio di lusso discreto, servizio personalizzato ed eleganza contemporanea che seduce i nostri ospiti in tutto il mondo - spiega Jenni Benzaquen, Senior Vice President Ritz-Carlton, St. Regis e Bulgari Hotels & Resorts -. Se da un lato celebriamo il nostro patrimonio, dall'altro siamo estremamente attenti ai desideri dei clienti più affezionati e abbiamo un occhio di riguardo anche nei confronti della prossima generazione di viaggiatori high-end, impegnandoci a garantire sempre un'esperienza straordinaria, personalizzata e dal fascino senza tempo“.



Nel corso della sua ricca storia di 120 anni, The St. Regis New York ha attirato le personalità più affascinanti, creative e intriganti di ogni epoca: da Salvador Dalì a Marilyn Monroe; ospitando momenti topici, dall'invenzione del cocktail Bloody Mary agli iconici spettacoli di jazz sul tetto dell'hotel, oltre a fare da sfondo a celebri scene di film e spettacoli televisivi.