Numa investe sulle città d’arte italiane: quattro nuove aperture a Roma, Firenze e Venezia

Numa Group allunga sull’Italia. Il gruppo amplia il portfolio italiano con quattro nuove proprietà in tre delle città più amate dai turisti: Roma, Venezia e Firenze.

L’indirizzo romano sarà inaugurato nel secondo trimestre del 2025. Situato in via Luigi Turchi 9, nel quartiere di Trastevere, disporrà di 72 unità e 291 posti letto.

Due le proprietà a Firenze. La prima è Palazzo Haggis, un edificio a pochi passi dal Duomo di 6 unità, la cui apertura è prevista per il quarto trimestre del 2024. La seconda si trova nel quartiere di San Niccolò e offre agli ospiti l’opportunità di soggiornare in una delle zone più pittoresche della città.

Palazzo Orseolo, attualmente in ristrutturazione, è invece la new entry a Venezia. Edificio storico situato nel sestiere San Marco, offrirà 13 unità e 34 posti letto, situato nel vivace sestiere di San Marco.

“Quest’ultima espansione a Roma, Venezia e Firenze - spiega Umberto Ottaviani, general manager Italia di Numa Group - evidenzia l’impegno di Numa nel ridefinire l’ospitalità nelle città più affascinanti d’Italia. Ogni proprietà riflette la nostra visione nel fondere il fascino storico con le comodità moderne e digitali, offrendo ai viaggiatori un soggiorno perfetto e indimenticabile. Mentre continuiamo a crescere - continua -, rimaniamo concentrati sulla fornitura di una nuova generazione di appartamenti su misura per le esigenze del viaggiatore moderno”.

Quelle appena annunciate non saranno, però, le uniche aperture in programma sulla Penisola.

“Guardando al futuro - anticipa Ottaviani - stiamo cercando attivamente nuove opportunità in mercati chiave come Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Verona e Torino per espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia”.