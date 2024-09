Il suo obiettivo è coniugare la spinta tecnologica con esperienze di viaggio coinvolgenti. E, a giudicare dalla sua crescita, sembra che lo abbia raggiunto. Stiamo parlando di NUMA Group, che in Europa è arrivato a gestire oltre 8mila camere e appartamenti in 37 grandi città di 14 Paesi europei.

A svelare i segreti del suo business è il general manager Italia Umberto Ottaviani. “Siamo riusciti a combinare l’autenticità della vita locale con l’efficienza della tecnologia moderna - spiega - e il mercato sta premiando i nostri sforzi, tesi a una costante innovazione”.

Innovazione che si traduce in un’idea di ospitalità ‘frictionless’, per soddisfare le esigenze di una nuova tipologia di viaggiatori, a caccia di un soggiorno smart: “Si aspettano un processo semplice e senza intoppi - sottolinea Ottaviani -, con la minore interazione fisica possibile. NUMA risponde a queste esigenze consentendo agli ospiti di controllare quasi tutto con lo smartphone”.

Un concierge che non dorme mai

Questo grazie a soluzioni proprietarie basate sulla tecnologia, che automatizzano la maggior parte dei processi operativi, dalla prenotazione al check-out. “L’IA del gruppo, ‘Emma’ - racconta Ottaviani - offre agli ospiti opzioni di servizio prima, durante e persino dopo il soggiorno. ‘Emma’ è in grado di eseguire operazioni come la riprenotazione, di evadere le richieste di ulteriori servizi e persino di fornire informazioni specifiche sulla località. Un concierge digitale che non dorme mai”.

Il gruppo è arrivato a superare i 2 miliardi di euro di patrimonio immobiliare in gestione e, tramite l’acquisizione di Native Places, avvenuta a luglio scorso, ha aggiunto oltre 800 nuove unità al portafoglio immobiliare solo nel Regno Unito.

“Adattiamo la nostra offerta di ospitalità a seconda delle location - osserva il nostro interlocutore -. In città come Berlino e Barcellona, ad esempio, c’è una domanda significativa da parte di turisti e viaggiatori d’affari più giovani e attenti alla tecnologia, che danno priorità alla comodità digitale e a spazi eleganti e funzionali. Al contrario, in città più ricche di storia come Roma e Parigi, gli ospiti cercano spesso una miscela di comfort moderno e carattere locale. Qui la domanda si estende a un impegno culturale più profondo e a esperienze su misura, che noi soddisfiamo attraverso le guide digitali curate da NUMA”.