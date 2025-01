Accor ha scelto Alba per il suo nuovo indirizzo italiano, una struttura di charme sulla quale sventoleranno le insegne del brand Handwritten Collection. La new entry, la cui apertura è prevista per il prossimo marzo, si chiama Hotel Giacomo Morra Alba - Handwritten Collection e con il suo nome vuole omaggio all’imprenditore e ristoratore che fu il fondatore della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Dispone di 92 camere, di cui 4 suite, e combina i comfort contemporanei con un senso di eredità locale.

Per gli ospiti ci saranno ospiti una corte interna, spazi di condivisione nella Green House e un bar che proporrà una selezione di vini sia per intenditori, sia per chi si affaccia alla degustazione per la prima volta.

L’hotel disporrà anche di un’area fitness e 3 sale riunioni modulabili, che unite possono ospitare sino a 80 persone. Con la new entry di Alba si arricchisce la Handwritten Collection che, solo nell'ultimo anno, ha inaugurato 20 strutture in destinazioni quali Parigi, Malta, Sidney, Shanghai, Phuket e Cracovia. Gli hotel in fase di sviluppo sono circa 25 e oltre 150 i progetti in varie fasi di negoziazione.