Pagamenti in hotel, Zucchetti sigla la partnership con Adyen

L’obiettivo è di costruire un percorso di sviluppo commerciale congiunto e di ampio respiro su scala internazionale. Per raggiungerlo la piattaforma tecnologico-finanziaria Adyen e Zucchetti hanno siglato una nuova partnership a supporto delle aziende del mondo dell’hospitality e del retail.

Tra le prime novità la realizzazione di un plug-in ad hoc, che consente di collegare la tecnologia point-of-sale Tcpos con il sistema di pagamento di Adyen, al fine di gestire in modo più efficiente i pagamenti effettuati dai clienti al momento del check-out. Inoltre, una nuova feature abilita l’integrazione delle applicazioni di Zucchetti nei terminali Android di Adyen, permettendo ad un solo dispositivo di svolgere più funzioni, ad esempio registrare gli ordini al ristorante ed elaborare i pagamenti.

Parola d’ordine: flessibilità

“In Adyen - commenta Dirk Schwindling, evp di Zucchetti Worldwide Business Operations e ceo di Zucchetti Svizzera SA - abbiamo trovato un partner internazionale esperto che, proprio come noi, è in grado di adattarsi e affrontare i mutevoli trend del mercato, in questo caso favorendo la mobilità nei pagamenti e i pagamenti cashless”.

La collaborazione, aggiunge Schwindling, è frutto “di una decisione strategica e rappresenta un passo avanti per offrire ai nostri clienti un’esperienza ottimale, attraverso un’integrazione senza soluzione di continuità e migliorando in modo significativo sicurezza e affidabilità”.