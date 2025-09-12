WorldHotels amplia il portfolio italiano con tre nuove affiliazioni

BWH Hotels rafforza la presenza in Italia del brand WorldHotels - dedicato alle strutture indipendenti di alta gamma - con l’ingresso di tre nuove strutture upper-upscale, portando a dieci gli hotel affiliati nel Paese. Le nuove adesioni – a Milano, Venezia e Sondrio – confermano l’attrattiva del marchio per realtà di pregio che cercano visibilità internazionale, distribuzione globale e supporto commerciale mirato.

WorldHotels, che conta oltre 200 strutture nel mondo, si articola in quattro collezioni (Luxury, Elite, Distinctive e Crafted), selezionando solo hotel capaci di offrire esperienze autentiche e memorabili. L’affiliazione garantisce accesso a piattaforme di distribuzione avanzate, programmi loyalty di nuova generazione e il sostegno del primo gruppo alberghiero in Italia, con partnership strategiche e accordi di valore.

Nel dettaglio, entrano nella collezione Distinctive due nuove strutture. Il Matilde Boutique Hotel, a Milano, a pochi passi dal Duomo, che unisce design contemporaneo e atmosfera tipicamente milanese, ideale per una clientela cosmopolita. E il Grand Hotel Della Posta, Sondrio, dimora ottocentesca trasformata in boutique hotel, dove architetture storiche, tradizione enogastronomica e cultura del benessere della Valtellina creano un’esperienza immersiva e autentica.

Nella collezione Elite fa invece il suo ingresso l’Hotel Savoia & Jolanda, Venezia, affacciato sulla Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Piazza San Marco. Emblema di eleganza veneziana e ospitalità storica, riaprirà nella primavera 2026 dopo un restauro.

“Con queste nuove gemme, WorldHotels rafforza la sua presenza in Italia e conferma la capacità di valorizzare l’unicità delle singole strutture, attraverso potenti canali di brand e visibilità in tutto il mondo. Perseguiamo l’obiettivo di far crescere le collezioni upper-upscale, ampliando la rete di strutture d’eccellenza e consolidando il ruolo di WorldHotels nel panorama dell’hotellerie di prestigio, dove personalità e connessione con il territorio sono al centro di esperienze distintive e appaganti”, ha commentato Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & Malta.