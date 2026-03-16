Assoutenti denuncia il caro voli e treni per Pasqua

Biglietti da 400 euro per tratte aeree nazionali e prezzi esorbitanti anche per i treni da Nord a Sud per le festività di Pasqua. Il caro biglietti per le vacanze, unito alla crisi petrolifera, ha fatto scattare il campanello di allarme ad Assoutenti, che ha realizzato giovedì scorso un monitoraggio delle tariffe. “Partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, in aereo, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per la Milano Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria e 308 euro se si parte da Milano” ha spiegato Assoutenti. Non va meglio sul fronte dei treni: “Un viaggio di sola andata, il 3 aprile, su un treno alta velocità, costa almeno 185 euro per andare con Italo da Torino a Reggio Calabria, mentre con Trenitalia servono 120 euro per andare da Milano a Lecce. E si tratta di tariffe destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni” ha concluso il presidente Gabriele Melluso.