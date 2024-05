Emilia Romagna, il Coter presenta la nuova guida a Terme e benessere

La nuova stagione delle terme dell’Emilia Romagna si apre con la presentazione di una guida ad hoc, realizzata dal Coter e dedicata a terme e benessere.

Salute, relax e itinerari tutti da scoprire sono al centro della pubblicazione che racconta di 23 centri termali d’eccellenza dislocati in 19 località, tutti capaci di rispondere alle diversificate esigenze dei visitatori in termini di wellness, remise en forme, cura e prevenzione ma anche eventi, iniziative culturali e percorsi enogastronomici. In più tanti servizi a misura di bambino e proposte anche per il divertimento dei più piccoli come ‘Bimbi alle Terme’, la speciale promozione che regala ai piccoli ospiti delle terme l’ingresso gratuito nei parchi tematici e acquari della Romagna.

A commentare l’avvio della nuova stagione e la presentazione della nuova Guida, il presidente del Coter Lino Gilioli sottolinea che “Anche quest’anno presentiamo la nostra nuova guida Terme e Benessere 2024-25 con entusiasmo. Il turismo termale dell’Emilia Romagna sta registrando risultati eccellenti, con un significativo apprezzamento da parte dei consumatori. Mai come oggi alle terme non si va solo per curarsi ma anche per il relax, il benessere e per vivere in salute e più a lungo. Gli elevati standard qualitativi delle nostre strutture unite alle acque curative e benefiche che sgorgano dalle nostre fonti, danno vita ad una proposta di vacanza unica, all’insegna di un’ospitalità ed un’offerta turistica senza pari”.

“Il sistema termale italiano è la risposta migliore per tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé unendo elementi fondamentali di benessere, turismo del cibo e turismo verde - aggiunge Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria -. L’ampia offerta, alla portata di tutte le tasche, è l’elemento fondamentale del sistema termale italiano, perché permette di poter scegliere tra le 300 strutture presenti sul tutto il territorio, la maggior parte delle quali inserite in un paesaggio di straordinaria bellezza naturale”.

Fra gli eventi segnalati, alle Terme dell’Emilia Romagna torna ‘La Notte Celeste’, pronta a inaugurare la sua dodicesima edizione nel week end del 22 -23 giugno 2024. Una serie di appuntamenti con spettacoli, animazione e musica che allieteranno le principali località termali nel primo finesettimana dell’estate 2024.