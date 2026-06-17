Il Touring Club Italiano lancia l’assistente turistico digitale myTouring

Un assistente turistico digitale, capace di costruire itinerari personalizzati e accompagnare i viaggiatori alla scoperta dell’Italia attingendo a oltre un secolo di contenuti editoriali. Si chiama myTouring ed è il nuovo servizio del Touring Club Italiano, disponibile sul portale dell’associazione e tramite l’app Touring InViaggio.

Basato sul patrimonio informativo del Touring Club - dalle Guide Rosse e Verdi alle guide dedicate a cammini e parchi, dai repertori di alberghi e ristoranti agli atlanti geografici - il servizio, una sorta di guida digitale consultabile in ogni momento, consente di ricevere in pochi secondi suggerimenti e percorsi costruiti sulle proprie esigenze.

Tra le funzionalità anche la possibilità di consultare direttamente le fonti originali in formato digitale e accedere alle mappe delle destinazioni consigliate.

Il servizio è gratuito per gli iscritti al Touring Club Italiano, mentre gli utenti non associati possono registrarsi e testarlo gratuitamente con un massimo di cinque richieste al mese