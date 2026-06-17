Anniversari:CaboVerdeTime compie 30 anni

CaboVerdeTime ricorda, in una nota alla stampa, il primo volo intercontinentale dallo scalo di Bergamo: il 16 giugno 1996 l’aereo decollava verso l'arcipelago capoverdiano e, contemporaneamente, si concretizzava l’intuizione imprenditoriale di Andrea Stefanina, fondatore e ceo di CaboVerdeTime.

In un'epoca in cui la destinazione era ancora da scoprire, Stefanina colse il potenziale dell'isola di Sal per il mercato italiano. Quell'inaugurale viaggio transatlantico coincise di fatto con la nascita dell’operatore CaboVerdeTime e con l'apertura della sua prima struttura di proprietà Djasal Holiday Club.

Una delle tappe più significative di questa espansione strutturale risale al 2000, anno dell'inaugurazione del Crioula Resort, divenuto nel tempo una delle strutture simbolo e punto di riferimento dell'ospitalità sull'isola.

Un presente in evoluzione

A distanza di trent'anni, CaboVerdeTime è un pilastro per l'economia turistica di Sal, grazie a un portfolio diversificato e di proprietà. L'offerta attuale spazia dalla ricettività alberghiera - rappresentata dalla proprietà e gestione diretta di Clubhotel Halos Casa Resort e Sobrado Boutique Hotel, alla proposta residenziale, che includerà a breve il nuovo complesso Avenida Suites.

A questo si affianca anche la commercializzazione di importanti strutture turistiche appartenenti a brand alberghieri internazionali e le attività della divisione CaboVerdeTime Incoming, punto di riferimento per i servizi a terra a Sal e per la creazione di esperienze su misura. Tra queste spicca la valorizzazione delle storiche Saline di Pedra de Lume, un sito di archeologia industriale recuperato e ricontestualizzato dall'operatore.

“Raggiungere il traguardo dei trent’anni rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e soddisfazione. Quando questo progetto è nato, Capo Verde era una destinazione sconosciuta al mercato italiano. In questi anni abbiamo visto crescere l’isola di Sal insieme a noi, condividendo una visione che allora poteva sembrare ambiziosa e che oggi è diventata una realtà consolidata. Se CaboVerdeTime può guardare al futuro con la stessa fiducia e continuare a scrivere nuove pagine di turismo, il merito va anche ai tanti partner che hanno creduto in questo percorso fin dall’inizio, e in particolare alla distribuzione, che ha sostenuto e accompagnato un progetto visionario capace di evolversi nel tempo senza perdere la propria identità”, ha commentato in occasione dell’anniversario Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.