Dusi, CaboVerdeTime: “La nostra priorità è metterci al fianco delle agenzie”

“In un momento in cui i trend di prenotazione riflettono il bisogno di tutele e flessibilità, la nostra priorità è metterci al fianco delle agenzie”. Così Pietro Dusi, direttore commerciale e vendite di CaboVerdeTime, spiega la strategia adottata dall’operatore in questo periodo di incertezza, in cui la domanda richiede strumenti fluidi e risposte agili.

CaboVerdeTime ha strutturato una serie di iniziative integrate volte a supportare concretamente il lavoro delle agenzie di viaggi e a infondere la massima serenità ai clienti finali. “Vogliamo che i nostri partner commerciali abbiano argomenti solidi e risposte immediate per agevolare la decisione del cliente finale”, rimarca Dusi.

Per stimolare la domanda, l’operatore ha lanciato la promozione ‘Prenota Ora, Parti Sereno’, che punta tutto sulla flessibilità e sulla convenienza. Fino al prossimo 30 giugno, tutte le prenotazioni relative ai pacchetti completi comprensivi di volo in partenza da Bergamo e hotel, con partenze programmate entro il 30 ottobre, beneficeranno di solide tutele.

La campagna elimina infatti i costi legati ai cambi di nome e alle modifiche della data di partenza, operabili liberamente fino a due settimane prima dello start della vacanza. A completare il quadro di coperture interviene la garanzia del miglior prezzo, un asset pensato per ottimizzare la competitività della rete agenziale. “Questa promozione - precisa Dusi - non è una semplice operazione tattica, ma una promessa di tranquillità che poggia sulla solidità della nostra programmazione storica”.

Parallelamente, l’operatore continua a investire su formazione e innovazione digitale. Recentemente il t.o. ha concluso due importanti educational tour sull’isola di Sal, che hanno visto la partecipazione di 50 agenti di viaggi. Potenziate inoltre le funzionalità del sistema di prenotazione online, con un aggiornamento del tool di booking, che lo ha reso ancora più performante e rapido.