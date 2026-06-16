Mirabilandia, apre in anteprima la nuova horror house ‘Paranormal Activity: Next of Kin’

Una nuova attrazione da brivido a Mirabilandia. Debutterà in anteprima in occasione dell’Halloween estivo ‘Suburbia Summer Nightmare’ l’horror house ‘Paranormal Activity: Next of Kin’.

Ispirata all’omonimo film di Paramount Pictures, la nuova attrazione farà immergere i visitatori nella storia di Margot, una giovane donna alla ricerca della verità sulla scomparsa della madre, in un remoto e inquietante villaggio Amish.

Vero e proprio viaggio multisensoriale, ‘Paranormal Activity: Next of Kin’ si snoda attraverso 16 stanze, popolate da oltre 15 personaggi inquietanti. Il percorso - della durata di 10 minuti - sarà caratterizzato da un ritmo serrato, effetti speciali e un’atmosfera estremamente realistica. Il tutto sulle note della colonna sonora originale del film.

“Dopo The Walking Dead, abbiamo voluto portare in Italia una nuova esperienza di livello internazionale, capace di coinvolgere tutti i sensi grazie a un approccio immersivo a 360° - spiega Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia -. Questa attrazione conferma la nostra vocazione all’innovazione e al divertimento di qualità, consolidando il nostro ruolo di punto di riferimento nel panorama dei parchi divertimento europei. Allo stesso tempo, rafforza ulteriormente la collaborazione con Paramount, dopo il grande successo della nuova area dedicata alle famiglie con bambini”.

L’horror house ‘Paranormal Activity: Next of Kin’ rimarrà aperta durante il Suburbia Summer Nightmare, dall’11 al 16 agosto, come grande anticipazione, per poi tornare disponibile durante le celebrazioni di Halloween.

L’attrazione è aperta ai visitatori dai 12 anni. L’ingresso richiede un biglietto aggiuntivo.