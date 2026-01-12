Veneto, le festività invernali premiano montagna e città d’arte

Il periodo natalizio si chiude con dati incoraggianti per il Veneto. Se la settimana di Natale ha fatto registrare un leggero calo per la montagna in confronto all’anno precedente, il periodo di Capodanno ha riportato i numeri in rialzo grazie a una buona performance, che ha fatto registrare un tasso di occupazione pari all’82,5%.

Le città d’arte, la seconda motivazione di viaggio per chi arriva in Veneto, ha seguito lo stesso trend, con un Natale al 50% di occupazione e un Capodanno in risalita al 66%.

“I dati - commenta l’assessore regionale al Turismo Lucas Pavanetto, come riportato da ansa.it - indicano che il comparto turistico veneto è in salute, i primi numeri di sintesi sull’andamento delle recenti vacanze Natalizie lo confermano. Ora è importante guardare al nuovo anno in partenza in una logica di consolidamento della governance e di concreta attuazione della visione strategica del turismo veneto”.