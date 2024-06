Americani, in 5,74 milioni all’estero per il ponte del 4 luglio

Saranno 5,74 milioni gli americani che prenderanno un aereo per volare nelle località di vacanza approfittando della festività del 4 luglio. Il dato, diffuso da AAA Travel - American Automobile Association, indica un aumento di quasi 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023 e un più 19% rispetto al 2019. Si prevede che altri 4,6 milioni di statunitensi viaggeranno con altri mezzi di trasporto, comprese le navi da crociera.

In tutto, come riporta TravelPulse, saranno oltre 70,9 milioni a mettersi in viaggio durante le festività legate al Giorno dell’Indipendenza, per spostamenti oltre le 50 miglia da casa. Il totale previsto rappresenta un aumento del 5% rispetto al 2023 e dell’8% rispetto al 2019.