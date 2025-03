Dal 2 aprile anche i cittadini europei dovranno chiedere un permesso di viaggio per poter andare a Londra. L’ingresso nel Regno Unito, come ricorda il Corriere della Sera, sarà consentito infatti solo previa concessione dell’Electronic Travel Authorisation. Da oggi è possibile avviare le richieste.

L’Eta non è un visto, ma un permesso di ingresso che consente di soggiornare nel Regno Unito per un massimo di sei mesi ed è valido per due anni (o fino alla scadenza del passaporto). Chi intende andare a Londra per lavoro o per studio dovrà invece fare richiesta del visto apposito. A essere esentati sono i cittadini britannici ma anche quegli europei che hanno il permesso di residenza in Gran Bretagna.

La richiesta dell’Eta può essere fatta solo online. Occorrerà fornire i propri recapiti e i dati del passaporto, una fotografia valida e rispondere a una serie di domande. I visitatori devono viaggiare con lo stesso passaporto utilizzato al momento della richiesta dell’Eta. Il costo è fissato al momento a 10 sterline, il corrispettivo di circa 12 euro, ma presto salirà a 16 sterline. Il ministero dell’Interno britannico assicura che la risposta dovrebbe arrivare nel giro di qualche minuto.

Tuttavia in alcuni casi potrebbero essere richieste maggiori informazioni, per cui si consiglia di inoltrare la domanda almeno tre giorni prima della partenza. Dovranno munirsi dell’Eta anche i passeggeri in transito, a meno che non prendano il volo seguente rimanendo nell’area internazionale dello scalo.