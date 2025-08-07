TTG Italia
Enac, siglata un’intesa con l’autorità brasiliana per l’aviazione

Pierluigi Di Palma

Una delegazione Enac guidata dal presidente Pierluigi Di Palma ha incontrato in Brasile il management dell’aviazione civile del Paese sudamercano per delineare un percorso di coordinamento operativo e regolatorio che potrà favorire strategie condivise per lo sviluppo del settore, con particolare riguardo all’implementazione dei vertiporti e della mobilità aerea avanzata.

Di Palma e il director-president Anac Adriano Miranda, come riporta una nota dell’Enac, hanno firmato un Memorandum of Understanding orientato a promuovere lo sviluppo di programmi di formazione in ambito aeronautico, l’adozione di standard condivisi in materia di safety, security e aeronavigabilità, nonché l’allineamento regolatorio a favore della Mobilità Aerea Avanzata.

“Questo protocollo tecnico - afferma Di Palma - definisce una linea di coordinamento strategico tra le nostre Autorità che, attraverso la condivisione di know-how e l’armonizzazione regolatoria, contribuirà allo sviluppo della mobilità aerea del futuro, sempre più sicura, innovativa e sostenibile, in un’imprescindibile prospettiva di cooperazione internazionale”.

