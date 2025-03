ITB: Abu Dhabi ed Etihad lanciano Abu Dhabi Pass

Arriva l’Abu Dhabi Pass, nuovo strumento digitale lanciato dal Department of culture and tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) e da Etihad Airways, che promette di semplificare l'accesso alle offerte dell'emirato. I passeggeri Etihad riceveranno un'email con un link per accedere all'Abu Dhabi Pass attraverso un sito web dedicato.

L'Abu Dhabi Pass offre numerosi vantaggi per i passeggeri Etihad e tutti i visitatori dell'emirato: una SIM turistica con 10GB di dati per rimanere connessi, accesso illimitato agli autobus pubblici e accesso illimitato per 24 ore alla rete di autobus turistici hop-on-hop-off che collega le principali attrazioni della città.

“Il lancio del nuovo Abu Dhabi Pass riflette il nostro impegno nel migliorare l’esperienza dei visitatori offrendo un accesso semplificato alle attrazioni di livello mondiale, ai luoghi culturali e alle diverse offerte di intrattenimento dell’emirato – spiega Abdulla Yousuf, director of international operations presso DCT Abu Dhabi -. Attraverso questa partnership, puntiamo a presentare Abu Dhabi come una destinazione globale di primo piano a un pubblico più ampio, facilitando i nostri partner del turismo nel mostrare il meglio che l'Emirato ha da offrire.”

I possessori del pass godono anche di sconti nelle principali sedi culturali di Abu Dhabi, tra cui Qasr Al Watan e il Louvre Abu Dhabi, e tariffe speciali nelle destinazioni di intrattenimento di Yas Island, che includono Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi e Yas Waterworld. Il pass fornisce anche accesso a offerte in oltre 200 ristoranti in tutto l'emirato e risparmi su esperienze popolari come safari nel deserto e tour guidati della città.

L'Abu Dhabi Pass si allinea con gli obiettivi della Strategia del Turismo 2030 di Abu Dhabi, migliorando l'esperienza dei visitatori attraverso offerte eccezionali e una migliore connettività.

“La nostra collaborazione con DCT Abu Dhabi rende l’esperienza delle attrazioni dell’emirato più attraente che mai – aggiunge Aysha Al Kaabi, vice president commercial enablement & engagement di Etihad Airways -. Combinando trasporto, connettività e sconti sulle attrazioni in un unico pass digitale, stiamo rendendo più semplice per i visitatori godere delle diverse esperienze di Abu Dhabi, dalle scoperte culturali all’intrattenimento familiare.”