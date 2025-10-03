Malta: l’Italia si conferma secondo Paese per numero di arrivi

Crescita degli arrivi dall’Italia, investimenti sull’offerta premium e attività mirate per il trade. Si muove su questi tre fronti l’attività di Malta Tourism Authority, che punta ancora forte sull’Italia partendo dalla partecipazione a TTG Travel Experience a Rimini.

“I numeri sono sempre molto incoraggianti: ad agosto l’Italia è stato il primo mercato in termini di incoming con 93.101 italiani che hanno scelto Malta. Nei primi otto mesi del 2025 abbiamo registrato complessivamente 416.761 arrivi dall’Italia, confermando il nostro Paese come secondo mercato turistico principale per l’arcipelago maltese” sottolinea Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority.

Sul fronte trade, MTA prosegue gli investimenti con attività mirate a favorire la creazione di relazioni dirette, prediligendo il rapporto umano con formazioni in presenza offerte da personale altamente preparato sul prodotto e con progetti innovativi. Tra questi, ad esempio, un corso di lingua realizzato in collaborazione con una prestigiosa scuola maltese dedicato agli agenti di viaggio appartenenti ad uno dei più importanti network di agenzie italiano. Parallelamente, l’arcipelago si promuove sempre più come location ideale per eventi, incentive e convention grazie al suo mix unico di cultura, mare e ospitalità.