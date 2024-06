Inarrestabile New York. Con 62,2 milioni di visitatori nel 2023, la Grande Mela si avvicina alle cifre del 2019, con un recupero al 93%. A snocciolare le cifre della ripresa Nancy Mammana, chief marketing officer & interim ceo di New York City Tourism + Conventions in occasione della Reverse Sales Mission 2024; quest’anno, ha spiegato, si chiuderà con un totale di 64,8 milioni di arrivi, per giungere al 2025 con 68,1 milioni di turisti.

“A incidere significativamente sono i flussi domestici - commenta Mammana -. Nel 2023 i visitatori statunitensi sono stati 50,6 milioni contro gli 11,6 milioni di viaggiatori internazionali”.

In questo scenario l’Italia si posiziona al quinto posto tra i mercati esteri subito dopo Uk, Canada, Francia e Brasile con 582mila arrivi, destinati a diventare 606mila entro dicembre. “Nel 2019 gli italiani che hanno scelto di scoprire New York sono stati 611mila - prosegue Mammana -. Nel 2023 il mercato Italia ha sfiorato il 95% dei livelli pre-Covid, mentre in questo 2024 dovremmo registrare una ripresa al 99%”.

Migliaia di voli dall’Europa

A facilitare l’organizzazione di un viaggio verso ‘la città che non dorme mai’ sono indubbiamente le numerose connessioni aeree. I voli sono 3.252 a settimana e solo dall’Europa ogni 7 giorni si contano 1.133 decolli con più di 285mila ‘weekly seat’.

“New York vanta inoltre un’ampia offerta ricettiva - conclude Mammana -. A oggi abbiamo una disponibilità di 121.700 camere, dato che nel 2025 salirà a 128mila”.