Tutti gli aeroporti francesi saranno interessati dallo sciopero del 10 settembre, riporta lechotouristique.com. L'Autorità francese per l'aviazione civile (DGAC) esorta i passeggeri che possono a posticipare il loro viaggio e a verificare con la propria compagnia aerea lo stato del loro volo.

Diverse organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale interprofessionale per mercoledì 10 settembre, nella Francia metropolitana e all'estero. Di conseguenza, l'Autorità francese per l’aviazione civile (DGAC) prevede disagi e ritardi “in tutti gli aeroporti francesi”, ha annunciato ieri.

Sempre come riportato dal sito francese: “Al fine di limitare le interruzioni del traffico”, la DGAC “applicherà le disposizioni minime di servizio serale nel centro di navigazione aerea di rotta di Aix-en-Provence” e nei servizi di navigazione aerea dell’aeroporto di Marsiglia-Provenza, ha aggiunto.

Di conseguenza, la DGAC ha chiesto alle compagnie aeree di ridurre del 50% i loro voli tra le 18:00 e mezzanotte negli aeroporti di Nizza e Corsica (Bastia, Ajaccio, Figari, Calvi). “Questo rappresenta poco più di cinquanta voli sugli oltre 10.000” previsti nei cieli francesi mercoledì.