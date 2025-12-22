WTTC sposta la sua sede a Madrid

Il WTTC trasloca a Madrid. Il Comitato operativo dell’associazione ha deciso di trasferire il suo ufficio principale nella capitale spagnola, considerata l'opzione più interessante grazie alla competitività della città, a un contesto fiscale più favorevole, al supporto governativo, alla semplificazione delle procedure di richiesta dei visti per i dipendenti e ai costi operativi complessivamente inferiori.

Le sfide legate alla Brexit, come i vincoli alla mobilità dei talenti, hanno reso il Regno Unito, dove storicamente era la sede del WTTC, meno attraente.

Cinque erano le destinazioni che avevano espresso interesse per ospitare l’ufficio centrale della associazione: Dubai (Emirati Arabi Uniti), Francia, Italia, Spagna e Svizzera.

La città è stata inoltre selezionata per la sua solida connettività internazionale tramite l'aeroporto di Madrid-Barajas, il contesto imprenditoriale competitivo, gli incentivi governativi, le sinergie con organizzazioni internazionali del settore come UN Tourism e l'allineamento con la missione globale del WTTC.

“La decisione unanime di istituire il nostro ufficio in Spagna (Madrid) riflette una chiara visione del comitato operativo su ciò di cui il WTTC ha bisogno per avere successo negli anni a venire – dice il presidente Manfredi Lefebvre -. Questa decisione ci garantisce di operare in modo più efficiente, di offrire più valore ai nostri membri, di accedere ai migliori talenti globali e di mantenere una prospettiva realmente internazionale, fortemente sostenuta dal governo spagnolo. Il 2026 sarà un anno in cui rimodelleremo il WTTC, concentrandolo sui suoi membri, rafforzando le sue capacità di ricerca e rafforzando il sostegno governativo al settore dei viaggi e del turismo”.