Axiom Space: nel 2021 primo soggiorno privato sulla Stazione spaziale internazionale

11:12

Partirà nel 2021 la prima missione spaziale della storia completamente privata e con equipaggio umano verso la Stazione Spaziale Internazionale organizzata da Axiom Space. La società ha infatti sottoscritto un contratto con SpaceX per un volo Crew Dragon che trasporterà un comandante assieme a tre astronauti privati fino alla Stazione Spaziale Internazionale e ritorno.

La missione, il cui lancio è previsto per la seconda metà del 2021, permetterà all'equipaggio di vivere a bordo della Ssi e di provare almeno otto giorni di microgravità e vedute della Terra che possono essere pienamente apprezzate solo nella grande stazione spaziale.



Questa è la prima delle "missioni preliminari" di Axiom verso la Ssi, previste ai sensi dello Space Act Agreement (Saa) del 2016 con la Nasa Sono attualmente in corso discussioni con la Nasa per stabilire ulteriori accordi di abilitazione per le missioni degli astronauti privati verso la Ssi.



Il servizio chiavi in mano di Axiom per la missione - due giorni in transito e almeno otto giorni a bordo della Ssi - comprende l'addestramento, la pianificazione della missione, lo sviluppo dell'hardware, il supporto vitale e medico, le dotazioni dell'equipaggio, le certificazioni dell'hardware e della sicurezza, le operazioni in orbita e la gestione generale della missione.