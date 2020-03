Federturismo incontra l’Abi per interventi urgenti sulla liquidità

14:33

La situazione delle imprese turistiche italiane è stata al centro di un incontro fra una delegazione di Federturismo Confindustria, costituita dalla vice presidente Marina Lalli, dal presidente di Astoi Nardo Filippetti e dal past president Costanzo Jannotti Pecci e il vice direttore dell’Abi, dott. Torriero.

Sono stati chiesti interventi urgenti per garantire liquidità immediata alle aziende di tutta la filiera turistica e una moratoria sui mutui di un anno sia per la quota capitale che per la quota interessi. È stato chiesto, inoltre, di modificare il meccanismo di intervento del Fondo Centrale di Garanzia al fine di renderne automatica l’attivazione in tempi rapidi come già testato in altre situazioni emergenziali degli anni scorsi.



Abi ha condiviso le preoccupazioni del settore e garantito che farà tutto quanto il possibile, all’interno del quadro regolamentare europeo attuale, per venire incontro alle necessità del mondo produttivo e del turismo.



È stata infine condivisa l’urgenza di rivedere al più presto le regole europee in materia di gestione delle crisi per rendere gli strumenti di azione più snelli e flessibili