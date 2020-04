Spiagge: sospesa la riassegnazione delle concessioni balneari

09:05

È stato sospeso dal ministro Dario Franceschini il procedimento di riassegnazione o riacquisizione delle concessioni balneari previsto per quest’anno.

Federbalneari commenta con soddisfazione l’azione del ministro: “Questo provvedimento va nella direzione auspicata da Federbalneari nei giorni scorsi, ossia, quella di procedere subito alla fase di attuazione della legge 145\2018, per fornire certezze e stabilizzare il sistema delle imprese balneari con termine del periodo concessorio al 31\12\2020”.



Gli imprenditori balneari, infatti, senza questo provvedimento, non potrebbero avere accesso agli strumenti di credito previsti per le categorie, e quindi rimarrebbero senza alcun sostegno economico.



“Questo è un, seppur fondamentale e importantissimo, primo passo: è necessario ora che i Comuni recepiscano immediatamente il provvedimento rendendolo operativo e che il Governo prenda in considerazione il pacchetto di misure economiche straordinarie a sostegno del comparto del turismo e del sistema delle concessioni demaniali italiane”.