Rilancio del turismo, le misure di UniCredit  per il post Covid

di Amina D'Addario

12:27

Accelerazione dei processi per l'erogazione dei finanziamenti, un programma come Made4Italy per sostenere progetti integrati turismo-agricoltura e nuove leve allo studio per stimolare la spesa per le vacanze.

Sono queste alcune delle misure legate al turismo su cui ha acceso i riflettori il co-ceo commercial banking Italy UniCredit, Remo Taricani, in occasione di un evento online promosso insieme a Confindustria Alberghi.



"Per i prestiti fino a 25mila euro siamo arrivati ad erogare quasi 1,3 miliardi di euro a circa 62mila aziende. Questo vuol dire - ha detto Taricani - che abbiamo gestito un numero di pratiche 60 volte superiore al traffico pre-covid".



Lanciato a ottobre, il programma Made4Italy ha invece "erogato 1 miliardo di euro a fronte dei 5 previsti", mentre dovrebbe essere lanciata a luglio una nuova iniziativa che, ha anticipato Taricani, "consentirà di rateizzare a tasso zero le spese con carta di credito con finalità turistica".