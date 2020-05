11:15

Misure efficaci, chiare, semplici e soprattutto omogenee. Questa la richiesta di Associazione Italiana Confindustria Alberghi al Governo in un momento così delicato per la ripartenza del comparto alberghiero. Un momento nel quale stanno emergendo linee di condotta molto diverse.

“Un messaggio chiaro e univoco soprattutto in tema di sicurezza - spiega Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - è fondamentale per trasmettere la giusta serenità e fiducia a quanti, nei prossimi mesi, potranno trascorrere qualche giorno fuori casa recuperando quella normalità che abbiamo dovuto abbandonare nei mesi scorsi”.



Il messaggio da trasmettere a chi guarda al nostro Paese, aggiunge, è che “l’Italia, come ha dimostrato in queste settimane, è un Paese serio e responsabile che ha affrontato la crisi con enorme forza d’animo e rispetto delle regole. Ora con questo stesso rigore offriamo a chi guarda al nostro Paese la possibilità di tornare a godere di tanta bellezza in piena sicurezza su tutto il territorio”.