Gardaland prolunga l'orario di apertura e aumenta la capienza massima

11:15

A un mese e mezzo dall’apertura, Gardaland registra segnali incoraggianti che inducono la dirigenza, dopo aver ottenuto il permesso ad aumentare la capienza massima giornaliera, a prolungare l’orario di apertura e la disponibilità di ulteriori attrazioni.

“Di settimana in settimana stiamo registrando un aumento di circa il 20% di visitatori e questo ci rende ottimisti anche per le previsioni di affluenza dei prossimi mesi” ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland.



Fino al 13 settembre il parco prolungherà ogni giorno l’orario di apertura. Dall’8 agosto il sabato il parco sarà aperto fino alle 22. Tutti i sabati alle 22, gli ospiti potranno assistere al nuovo spettacolo serale ‘We are Gardaland’, una celebrazione della magia, dei sogni, della fantasia e dell’allegria che Gardaland vuole regalare. Nel mese di agosto, da domenica a venerdì il parco sarà aperto fino alle 20. Dal 31 agosto al 13 settembre, la domenica fino alle 20e dal lunedì al venerdì fino alle 19.



Contemporaneamente, Gardaland aumenterà anche la capienza massima giornaliera di visitatori: “La Prefettura ha dato l'autorizzazione per un aumento del limite massimo degli ingressi giornalieri, che è passato da 10mila a 15mila persone” ha aggiunto il manager.



Con l’estate si amplia la proposta del parco: già da qualche settimana è fruibile l’attrazione I Corsari e nel mese di agosto riapriranno altre attrazioni tra cui Peter Pan, Super Baby, Monorotaia, Baby Canoe e Baby Cavalli.

“Il prolungamento dell’orario di apertura, l’aumento della capienza massima e l’apertura di nuove attrazioni ci ha permesso di assumere 200 persone in più. Si tratta di un segnale positivo per l’economia che premia le scelte ponderate di Gardaland e l’impegno profuso per una riapertura in totale sicurezza”.