Sostegno al turismo da parte delle Regioni: i casi di Puglia e Piemonte

08:00

Non solo finanziamenti a fondo perduto. Le Regioni tentano anche la strada della sperimentazione per provare a far ripartire la domanda e aiutare le destinazioni e le imprese locali a risollevarsi. Parallelamente all'iniezione di liquidità in favore delle aziende in difficoltà, perciò, le Giunte regionali, in collaborazione con le Agenzie di promozione, studiano soluzioni innovative e alternative per rilanciare l'offerta sul territorio e al contempo diversificare. Una strada che in alcune realtà dello Stivale sta già pagando. È il caso, ad esempio, del Piemonte. La Regione ha lanciato all'inizio dello scorso luglio, nell'ambito dell'iniziativa di comunicazione #RipartiTurismo, l'operazione dei voucher vacanza 3x1.



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link