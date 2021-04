Carte d'identità e smart working: il Governo lavora a nuove proroghe

12:12

Potrebbero arrivare già entro la fine di questa settimana una serie di rinvii e proroghe in materia fiscale ma non solo. Il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe infatti prendere in esame alcune scadenze fissate per il 30 aprile agendo con un apposito decreto per dare più tempo ai cittadini di adeguarsi in questa fase di emergenza.

Una delle proroghe, intanto, dovrebbe riguardare le carte d’identità: nelle anagrafi cittadine, infatti, i tempi di rilascio continuano a essere molto lunghi e si sta valutando lo spostamento delle scadenze del 30 aprile al 30 settembre. Provvedimento analogo, scrive Il Sole 24 Ore, anche per le patenti di guida, ma in questo caso fino a fine anno.



Le altre voci che verranno prese in esame sono le cartelle fiscali in scadenza e lo smart working, quest’ultimo in attesa di una definizione complessiva a livello di contratto.