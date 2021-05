09:46

Sulla proroga dello stop ai licenziamenti l’accordo è arrivato nella serata di ieri e il premier Mario Draghi ha dovuto mediare tra le parti politiche per evitare una rottura. E la decisione andrà in questa direzione: la proroga fino a fine anno ci sarà solamente per le aziende che utilizzeranno ancora la cassa integrazione nello stesso periodo.

Dal prossimo primo di luglio cambia quindi l’orientamento nei confronti della garanzia del posto di lavoro dopo circa 16 mesi di garanzia pressoché totale per i lavoratori di tutte le categorie. Le imprese infatti a partire da quella data potranno tornare a licenziare i dipendenti a meno che non decidano di proseguire con lo strumento della cassa integrazione, in questo caso quella ordinaria.



In questo caso le aziende, si legge su Corriere.it, potranno usufruire dei tagli alle addizionali; ma in cambio dovranno garantire che non verranno effettuati licenziamenti fino alla fine dell’anno.