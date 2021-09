08:06

Dai primi segnali di ripresa del trasporto aereo italiano, con i vettori intenti ad avviare le prime mosse di consolidamento, alla fine della cassa integrazione che insidia gli operatori. E ancora il Green pass in Ue, il ritorno di ‘TTG Star-Personaggio dell’Anno’ e le prime novità dell’edizione 2021 di TTG Travel Experience. Questi sono solo alcuni dei temi trattati nel nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online nella digital edition. Scoprite i servizi più salienti in questa breve rassegna:

Pubblicità

Ryanair, Volotea e gli altri: vettori alla prova della ripresa

Nei cieli europei arrivano i primi veri segnali della ripartenza e l’autunno finalmente non mostra i cedimenti dello scorso anno. Ryanair, Volotea, Wizz Air ed Emirates iniziano a muovere i primi passi per i prossimi mesi… (continua nella digital edition)



Ue, geografia del Green Pass

Doveva inizialmente segnare la ripresa dei viaggi internazionali nell’Ue. Ora, il Green Pass si è evoluto, diventando, in alcuni Paesi, uno strumento indispensabile per la gestione della quotidianità. Troppo disomogeneo, però, si è rivelato l’approccio degli Stati membri dell’Unione… (continua nella digital edition)



Personaggio dell’anno: vota la TTG Star

Torna anche ques’anno l’appuntamento con ‘TTG Star – Personaggio dell’anno’, contest che la redazione di TTG Italia promuove per individuare chi, nel mercato del turismo, ha messo in campo idee innovative, progetti o investimenti. Ecco le nomination… (continua nella digital edition)



Lo scoglio Cassa integrazione

All’avvicinarsi della scadenza della Cassa integrazione straordinaria, i tour operator si interrogano sul futuro. Diverse le ipotesi sul tavolo… (continua nella digital edition)



TTG Travel Experience: i temi

Duecento eventi, suddivisi in nove arene, in tre giorni. Sono i numeri di rilievo del calendario di appuntamenti che scandirà l’edizione 2021 di TTG, SIA e SUN… (continua nella digital edition)



Falkensteiner per le famiglie

Bambini felici, genitori soddisfatti. Ecco i segreti del Club Funimation Garden Calabria, il family resort che ha appena chiuso una stagione tutta italiana… (continua nella digital edition)